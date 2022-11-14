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Аналітики ISW назвали серйозну помилку Путіна після поразки в Херсоні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW назвали серйозну помилку Путіна після поразки в Херсоні
Психологічні фактори спонукали Путіна розв’язати війну
фото з відкритих джерел

Наразі у планах Путіна захопити Донецьку область

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають серйозною помилкою російського диктатора Володимира Путіна наказ окупаційним військам продовжувати наступ на сході України після поразки на Херсонщині. Про це йдеться у звіті Інституту.

На думку фахівців, зараз Путін повинен бажати припинення вогню у власних інтересах. «Він повинен усвідомити, що йому потрібно дати своїм силам час на відновлення та дати час резервістам, які прибувають до фронту, інтегруватися у свої підрозділи, навчитися та підготуватися до серйозних боїв. Він мав би завадити українцям скористатися емоційним підйомом своїх останніх перемог. Тому той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу за цих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору», – зазначили аналітики. 

Вони не виключають, що це є наслідком психологічних факторів, які спонукали Путіна наказати про вторгнення в Україну, але також дедалі більше через потребу Путіна продемонструвати свою твердість прибічникам війни, яких очолює, принаймні публічно, власник «Вагнера» Євген Пригожин. «Тому навряд чи Путін захоче домагатися припинення вогню», – кажуть аналітики.

Вони нагадали жартівливий вислів Наполеона: «Ніколи не перебивайте свого ворога, коли він робить помилку». «Цей афоризм ніколи не був більш правдивим: Україна та її прибічники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато сприятливіших для Києва, ніж для Москви», – вважають фахівці ISW.

Як повідомлялося, Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область.

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Теги: росія ЗСУ війна путін Херсонщина Україна

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