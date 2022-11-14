Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили, як звільнення Херсона ускладнить роботу авіації ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, як звільнення Херсона ускладнить роботу авіації ЗСУ
Ворог зможе легше доставляти засоби ППО
фото ілюстративне

Рашисти будуть зміцнювати позиції на лівому березі Дніпра та посилюватимуть засоби ППО

Після звільнення Херсона російські загарбники не матимуть логістичних складнощів із доставкою боєприпасів, що дозволить їм легше вести протиповітряну оборону. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Херсон де-факто стає прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для нашої авіації. Тепер ріка є лінією бойового зіткнення. Коли раніше боєприпасам ворога для засобів ППО важче було добиратися на правий берег, то тепер це полегшить їм завдання», – сказав Ігнат.

Крім того, речник зазначив, що рашисти будуть зміцнювати позиції на лівому березі Дніпра та посилюватимуть засоби ППО.

«Тому нам треба до цього готуватися і враховувати ці речі. Будуть і артилерійські дуелі, і війна дронів», – додав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: Україна окупанти росія війна Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ звільнили Херсон від окупантів 11 листопада
Рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні
Сьогодні, 08:09
На звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки
Ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах – Генштаб
Сьогодні, 08:14
У сил авіації з’явилася нова територія, яка потребує захисту
Яких заходів необхідно вжити на деокупованій Херсонщині – заява Повітряних сил ЗСУ
Сьогодні, 07:45

Події в Україні

Повітряні сили повідомили, як звільнення Херсона ускладнить роботу авіації ЗСУ
Повітряні сили повідомили, як звільнення Херсона ускладнить роботу авіації ЗСУ
Ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах – Генштаб
Ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах – Генштаб
Рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні
Рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні
На Івано-Франківщині гримітимуть вибухи: влада повідомила причину
На Івано-Франківщині гримітимуть вибухи: влада повідомила причину
Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину: без світла тисячі сімей (фото)
Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину: без світла тисячі сімей (фото)
Яких заходів необхідно вжити на деокупованій Херсонщині – заява Повітряних сил ЗСУ
Яких заходів необхідно вжити на деокупованій Херсонщині – заява Повітряних сил ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
243K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
99K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
60K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
57K
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні
40K
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW

Новини

ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту