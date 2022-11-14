Повітряні сили повідомили, як звільнення Херсона ускладнить роботу авіації ЗСУ

Рашисти будуть зміцнювати позиції на лівому березі Дніпра та посилюватимуть засоби ППО

Після звільнення Херсона російські загарбники не матимуть логістичних складнощів із доставкою боєприпасів, що дозволить їм легше вести протиповітряну оборону. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Херсон де-факто стає прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для нашої авіації. Тепер ріка є лінією бойового зіткнення. Коли раніше боєприпасам ворога для засобів ППО важче було добиратися на правий берег, то тепер це полегшить їм завдання», – сказав Ігнат.

Крім того, речник зазначив, що рашисти будуть зміцнювати позиції на лівому березі Дніпра та посилюватимуть засоби ППО.

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«Тому нам треба до цього готуватися і враховувати ці речі. Будуть і артилерійські дуелі, і війна дронів», – додав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.