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Рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні
ЗСУ звільнили Херсон від окупантів 11 листопада
фото з відкритих джерел

ЗСУ попереряджають, що дуже приміщень, в тому числі і квартир у Херсоні, можуть бути замінованими

Відступаючи на Херсонщині, окупанти залишали вибухівку в лікарнях, школах та квартирах. Розмінування може тривати довго. Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Гуменюк, росіяни замінували не тільки дороги, а і території, які використовуються в соціальному напрямку.

«Лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури», – заявила вона.

Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня наголосила, що розмінування може тривати досить довго.

«До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців», — додала вона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області. За словами Данілова, на деокупованій території Херсонщини є ризики для цивільного населення. Він уточнив, що на правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на більш як 4,5 тис. кв. км.

Данілов також повідомив, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

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Теги: розмінування деокупація війна ЗСУ Херсон Херсонщина

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