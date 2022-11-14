Рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні

ЗСУ попереряджають, що дуже приміщень, в тому числі і квартир у Херсоні, можуть бути замінованими

Відступаючи на Херсонщині, окупанти залишали вибухівку в лікарнях, школах та квартирах. Розмінування може тривати довго. Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Гуменюк, росіяни замінували не тільки дороги, а і території, які використовуються в соціальному напрямку.

«Лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури», – заявила вона.

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Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня наголосила, що розмінування може тривати досить довго.

«До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців», — додала вона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області. За словами Данілова, на деокупованій території Херсонщини є ризики для цивільного населення. Він уточнив, що на правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на більш як 4,5 тис. кв. км.

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Данілов також повідомив, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.