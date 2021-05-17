Земан вважає «дурістю» рішення Росії включити Чехію в список недружніх країн

Мілош Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ

«Робити недругів з колишніх друзів – це помилка», – заявив чеський президент

Рішення Росії включити Чехію в список недружніх країн є «дурістю», Кремль зробив помилку щодо колишнього друга.

Про це в ефірі Frekvence 1 заявив чеський президент Мілош Земан.

Як відомо, Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ, підтримував її участь у будівництві нової АЕС в його країні, а також закликав чеську владу закуповувати російську вакцину від Covid-19.

«З російського боку це – дурість. Тому що робити недругів з колишніх друзів – це помилка», – заявив глава держави.

Зазначимо, Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.

Відносини між Росією та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися 10 травня у форматі засідання Ради ЄС, обговорили напругу у відносинах між ЄС та Росією, і результати цієї дискусії будуть враховані під час обговорення цієї ж теми на вищому рівні Євросоюзу 25 травня.