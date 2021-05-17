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    Земан вважає «дурістю» рішення Росії включити Чехію в список недружніх країн

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    Мілош Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ - Земан вважає «дурістю» рішення Росії включити Чехію в список недружніх країн

    Мілош Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ

    «Робити недругів з колишніх друзів – це помилка», – заявив чеський президент

    Рішення Росії включити Чехію в список недружніх країн є «дурістю», Кремль зробив помилку щодо колишнього друга.

    Про це в ефірі Frekvence 1 заявив чеський президент Мілош Земан.

    Як відомо, Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ, підтримував її участь у будівництві нової АЕС в його країні, а також закликав чеську владу закуповувати російську вакцину від Covid-19.

    «З російського боку це – дурість. Тому що робити недругів з колишніх друзів – це помилка», – заявив глава держави.

    Зазначимо, Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн.

    Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

    Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.

    Відносини між Росією та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів.

    Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися 10 травня у форматі засідання Ради ЄС, обговорили напругу у відносинах між ЄС та Росією, і результати цієї дискусії будуть враховані під час обговорення цієї ж теми на вищому рівні Євросоюзу 25 травня.

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    Теги: Росія Чехія політика президент
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