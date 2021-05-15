Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн
«ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію» - голова Європейської ради
Голова Європейської ради заявив про повну солідарність з Чехією
ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.
«Рішення російського уряду про «держави, що здійснюють недружні дії» – це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією», – написав Мішель у своєму Twitter.
The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations— Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021
Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis
We call on Russia to fully respect the Vienna Convention
Він заявив, що ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися 10 травня у форматі засідання Ради ЄС, обговорили напругу у відносинах між ЄС та Росією, і результати цієї дискусії будуть враховані під час обговорення цієї ж теми на вищому рівні Євросоюзу 25 травня.