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    Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн

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    &laquo;ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію&raquo; - голова Європейської ради - Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн

    «ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію» - голова Європейської ради

    Фото з відкритих джерел

    Голова Європейської ради заявив про повну солідарність з Чехією

    ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.

    Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

    «Рішення російського уряду про «держави, що здійснюють недружні дії» – це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією», – написав Мішель у своєму Twitter.

    Він заявив, що ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію.

    Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.
    Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.
    Відносини між Росією та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів.

    Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися 10 травня у форматі засідання Ради ЄС, обговорили напругу у відносинах між ЄС та Росією, і результати цієї дискусії будуть враховані під час обговорення цієї ж теми на вищому рівні Євросоюзу 25 травня.

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    Теги: ЄС Росія Чехія уряд озброєння
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