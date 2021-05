Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн

ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Рішення російського уряду про «держави, що здійснюють недружні дії» – це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією», – написав Мішель у своєму Twitter.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations



Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis



We call on Russia to fully respect the Vienna Convention