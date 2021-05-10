ЄС визначив, чи пропонуватиме країнам-членам висилати російських дипломатів

ЄС не буде пропонувати країнам-членам вдаватися до висилання російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою

Євросоюз намагається уникати ескалації відносин з Росією

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися в понеділок у форматі засідання Ради ЄС, обговорили напругу у відносинах між ЄС та Росією, і результати цієї дискусії будуть враховані під час обговорення цієї ж теми на вищому рівні Євросоюзу 25 травня.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Сьогодні ми ще раз висловили нашу солідарність із Чеською Республікою і Болгарією, в світлі нещодавніх подій, що пов’язані із Росією. Я вимушений знову повторити, що тенденція негативних дій російської влади продовжується, і вони лише додають динаміці ескалації. Цей обмін буде врахований під час дискусії в рамках наступної Європейської ради щодо відносин між ЄС і Росією 25 травня», – сказав Боррель.

Водночас він повідомив, що ЄС намагається уникати ескалації відносин з Росією, і не буде пропонувати країнам-членам вдаватися до висилання російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою, велика кількість дипломатів якої були вислані з Росії.

Раніше повідомлялося, що на саміті Євросоюзу Чехія поскаржиться на російських диверсантів.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.

Також чеське МЗС заявило про намір вимагати у Росії відшкодування за збитки, завдані під час вибухів.

Джерело: Укрінформ