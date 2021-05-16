«Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)

Учасники мітингу вважають Кремль єдиним бенефіціаром загострення на Близькому Сході

У неділю, 16 травня, під посольством Російської Федерації в Києві розпочався мітинг солідарності з Ізраїлем. Про це з місця події повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

«В останні дні Держава Ізраїль піддається великій кількості ракетних ударів з боку терористичного угрупування ХАМАС, які переслідують єдину мету – повне знищення країни. Однак, кому ж вигідно розпалювання нової хвилі агресії на Близькому Сході? Нам відомий лише один бенефіціар цього конфлікту – держава-терорист Російська Федерація», – відзначають організатори акції.

Також вони підкреслили, що керівництву РФ байдуже, де вбивати демократію, знищувати людські долі – на сході України або на Близькому Сході. Адже загрозою для існування путінського режиму є країни, які прагнуть до миру і стабільності.

«Ось здавалося б – де Росія, а де Ізраїль і Сектор Газа? Але послухайте недавню заяву Путіна про ситуацію на Близькому Сході: «Це відбувається в безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки». Вам не почулося, бо кордони Росія проводить там де заманеться, де закінчується здоровий глузд і починається хаос, війна», – сказано в анонсі акції.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.