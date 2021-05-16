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    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)

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    Акція відбулася без конфліктів <br /> - «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)

    Акція відбулася без конфліктів

    Фото: censor.net

    Учасники мітингу вважають Кремль єдиним бенефіціаром загострення на Близькому Сході

    У неділю, 16 травня, під посольством Російської Федерації в Києві розпочався мітинг солідарності з Ізраїлем. Про це з місця події повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)
    «Росія – це ХАМАС»: акція на підтримку Ізраїлю відбулася під посольством Росії (фото, відео)

    «В останні дні Держава Ізраїль піддається великій кількості ракетних ударів з боку терористичного угрупування ХАМАС, які переслідують єдину мету – повне знищення країни. Однак, кому ж вигідно розпалювання нової хвилі агресії на Близькому Сході? Нам відомий лише один бенефіціар цього конфлікту – держава-терорист Російська Федерація», – відзначають організатори акції.

    Також вони підкреслили, що керівництву РФ байдуже, де вбивати демократію, знищувати людські долі – на сході України або на Близькому Сході. Адже загрозою для існування путінського режиму є країни, які прагнуть до миру і стабільності.

    «Ось здавалося б – де Росія, а де Ізраїль і Сектор Газа? Але послухайте недавню заяву Путіна про ситуацію на Близькому Сході: «Це відбувається в безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки». Вам не почулося, бо кордони Росія проводить там де заманеться, де закінчується здоровий глузд і починається хаос, війна», – сказано в анонсі акції.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

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    Теги: Росія Київ Ізраїль акція війна посольство держава ХАМАС Сектор Газа
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