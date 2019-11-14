  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Журнал Foreign Policy назвав дипломата року

    • Розсилка
    Генсек НАТО Єнс Столтенберг - Дипломат року за версією Foreign Policy - Журнал Foreign Policy назвав дипломата року
    Генсек НАТО Єнс Столтенберг - Дипломат року за версією Foreign Policy

    Церемонія вручення нагороди відбулася у Вашингтоні

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг став Дипломатом року за версією американського журналу Foreign Policy.

    Про це у середу повідомила пресслужба Альянсу

     Зазначається, що церемонія вручення відбулася напередодні у Вашингтоні.

    Приймаючи нагороду від головного редактора видання Джонатана Теппермана, Столтенберг говорив про позитиви «невтомної трансатлантичної дипломатії, підкріпленої надійним трансатлантичним захистом».

    Столтенберг назвав НАТО «унікальним дипломатичним мультиплікатором сили».

    «Коли 29 країн кажуть в один голос, їх голос сильніший, ніж будь-чий в світі", - зазначив генсек Альянсу.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 жовтня побував в Одесі. Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

    31 жовтня Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

    Комісія Україна-НАТО, засідання якої відбулося 31 жовтня в Києві, оприлюднила спільну заяву. Там ідеться про вимогу завершити війну на Донбасі, повернути територію під контроль України, також - повернути анексований Крим до складу України. Є пункти, що стосуються конфлікту України з Угорщиною - через мовну статтю в законі про освіту. 

    Читайте також
    ЗМІ дипломатія НАТО Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ