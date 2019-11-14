Журнал Foreign Policy назвав дипломата року



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг - Дипломат року за версією Foreign Policy

Церемонія вручення нагороди відбулася у Вашингтоні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг став Дипломатом року за версією американського журналу Foreign Policy.

Про це у середу повідомила пресслужба Альянсу

Зазначається, що церемонія вручення відбулася напередодні у Вашингтоні.

Приймаючи нагороду від головного редактора видання Джонатана Теппермана, Столтенберг говорив про позитиви «невтомної трансатлантичної дипломатії, підкріпленої надійним трансатлантичним захистом».

Столтенберг назвав НАТО «унікальним дипломатичним мультиплікатором сили».

«Коли 29 країн кажуть в один голос, їх голос сильніший, ніж будь-чий в світі", - зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 жовтня побував в Одесі. Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

31 жовтня Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

Комісія Україна-НАТО, засідання якої відбулося 31 жовтня в Києві, оприлюднила спільну заяву. Там ідеться про вимогу завершити війну на Донбасі, повернути територію під контроль України, також - повернути анексований Крим до складу України. Є пункти, що стосуються конфлікту України з Угорщиною - через мовну статтю в законі про освіту.