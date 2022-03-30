Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)

Вартість вілли понад $7 млн

Глава Чечні і вірний соратник Путіна Рамзан Кадиров має в Дубаї віллу на території п'ятизіркового готелю вартістю щонайменше $7 млн. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Вілла Кадирова розташовується на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько $80 млн.

Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування. Кадиров постійно приймає там гостей. Зокрема, у 2017 році він фотографувався там з боксером Майком Тайсоном. Вдвічі менші за розміром вілли можна зараз знайти у продажу вартістю близько $7 млн.

На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників видання, постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова.

А за віллою Кадирова доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

Нагадаємо, журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.