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    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)

    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)
    фото: pravda.com.ua

    Вартість вілли понад $7 млн

    Глава Чечні і вірний соратник Путіна Рамзан Кадиров має в Дубаї віллу на території п'ятизіркового готелю вартістю щонайменше $7 млн. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

    Вілла Кадирова розташовується на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра.

    Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько $80 млн.

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    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)
    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)
    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)
    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)
    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)

    Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування. Кадиров постійно приймає там гостей. Зокрема, у 2017 році він фотографувався там з боксером Майком Тайсоном. Вдвічі менші за розміром вілли можна зараз знайти у продажу вартістю близько $7 млн.

    На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників видання, постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова.

    А за віллою Кадирова доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов.

    Нагадаємо, журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.

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    Теги: росія окупанти війна Рамзан Кадиров Україна ОАЕ окупація #stoprussia
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    Журналісти показали розкішну віллу Кадирова в Дубаї (фото)