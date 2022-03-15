Кадиров забрехався: весь цей час він був у Чечні

З'явилося відео, де Кадиров підробляє таксистом в аеропорту Грозного та підвозить голову Ради безпеки РФ Патрушева

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров збрехав про те, що знаходиться у Київській області.

До Грозного прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В аеропорту столиці Чечні його зустріли Кадиров та повпред президента РФ у СКФО Юрій Чайка.

«Разом із повноважним представником президента РФ у СКФО Ю. Чайкою зустрів у грозненському аеропорту імені Ахмата-Хаджі Кадирова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева», – написав у своєму Telegram-каналі Кадиров.

Отже, всі заяви про перебування Кадирова в Україні є брехнею, яку сам лідер Чечні поширював у своєму Telegram.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.

Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.

За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом

Раніше українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

Крім цього, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець заявляв, що Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського.