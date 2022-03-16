Кадиров збрехав, що був в Україні: розслідування про «подорож» глави Чечні

14 березня Кадиров стверджував, що був у Гостомелі під Києвом

Журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня.

Як пише «Українська правда» з посиланням на джерела у Службі безпеки, телефони Кадирова не полишали Чечні останнім часом. Про що свідчать дані онлайн сервісів.

13 березня в російських Телеграм-каналах з'явилась інформація про те що Рамзан Кадиров перебуває в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України. Пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновки що Кадиров перебуває у семи кілометрах від української столиці.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович відреагував на ці повідомлення: «Зараз перевіряється інформація вірна чи ні, але є інформація, що вчора його бачили у Грозному (столиця Чечні – ред.). Але за добу можна і під Київ переїхати. Тим не менш, його поява нічого не вирішує. Буде інформація – знищимо. Не встановимо інформацію – знищимо наступного разу».

Рамзан Кадиров одразу відповів: «Чому «якщо»? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?".

Згодом по опівночі, вже 14 березня, у своєму Телеграм-каналі Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києвом.

Також він додав: «Шкутильгає ваша розвідка. На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?».

За інформацією джерел ЗМІ у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Відповідно до даних українських мобільних операторів за останні сім днів ці номери Кадирова не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку.

За допомогою публічного онлайн сервісу журналісти спробували дізнатись айпі адресу, країну та місто де перебуває номер телефону Кадирова. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні.

ЗМІ написали Кадирову повідомлення у месенджері Телеграм, представились журналісткою «РИА новости» і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Відповідно до даних телефону Кадирова, у своїй заяві про начебто перебування під Києвом 13 березня глава Чечні збрехав.

15 березня у своєму телеграм каналі Кадиров опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.

Також Кадиров опублікував відео, на якому він перебуває в аеропорту в Грозному – днем раніше Кадиров повідомляв, що вже знаходиться біля Києва.

У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував повідомлення, що зустрів у грозненському аеропорту імені Ахмата-Хаджі Кадирова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

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