  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Приїжджай»: українські воїни «запросили» Кадирова на зустріч (відео)

    Кадиров поки не поспішає на лінію бойових зіткнень - «Приїжджай»: українські воїни «запросили» Кадирова на зустріч (відео)
    Кадиров поки не поспішає на лінію бойових зіткнень
    фото з відкритих джерел

    Вже три тижні триває повномасштабна війна Росії проти України

    Як відомо, Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров збрехав про те, що знаходиться в Україні.

    Це засмутило багатьох наших воїнів, які дуже хотіли з ним «познайомитись».

    Один з бійців навіть записав відеозвернення до путінського поплічника. Він пообіцяв «поголити» лідера Чеченської республіки.

    Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.

    Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.

    За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом.

    Але, як виявилось, Кадиров збрехав про те, що знаходиться у Київській області.

    До Грозного прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В аеропорту столиці Чечні його зустріли Кадиров та повпред президента РФ у СКФО Юрій Чайка.

    Читайте також:
    Теги: війна Рамзан Кадиров українці #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Приїжджай»: українські воїни «запросили» Кадирова на зустріч (відео)