«Приїжджай»: українські воїни «запросили» Кадирова на зустріч (відео)
Вже три тижні триває повномасштабна війна Росії проти України
Як відомо, Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров збрехав про те, що знаходиться в Україні.
Це засмутило багатьох наших воїнів, які дуже хотіли з ним «познайомитись».
Один з бійців навіть записав відеозвернення до путінського поплічника. Він пообіцяв «поголити» лідера Чеченської республіки.
Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.
Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.
За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом.
Але, як виявилось, Кадиров збрехав про те, що знаходиться у Київській області.
До Грозного прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В аеропорту столиці Чечні його зустріли Кадиров та повпред президента РФ у СКФО Юрій Чайка.