«Приїжджай»: українські воїни «запросили» Кадирова на зустріч (відео)

Кадиров поки не поспішає на лінію бойових зіткнень

Вже три тижні триває повномасштабна війна Росії проти України

Як відомо, Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров збрехав про те, що знаходиться в Україні.

Це засмутило багатьох наших воїнів, які дуже хотіли з ним «познайомитись».

Один з бійців навіть записав відеозвернення до путінського поплічника. Він пообіцяв «поголити» лідера Чеченської республіки.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.

Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.

За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом.

Але, як виявилось, Кадиров збрехав про те, що знаходиться у Київській області.

До Грозного прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В аеропорту столиці Чечні його зустріли Кадиров та повпред президента РФ у СКФО Юрій Чайка.