Для Путіна переговори – продовження війни на знищення України іншими засобами
Будь-який договір з Путіним коштуватиме дешевше паперу, на якому він буде написаний
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Не силой, так коварством
Смысл «мирных» переговоров для Путина предельно прост. Для него они – продолжение войны на уничтожение Украины другими средствами. Не получилось силой – пытается взять коварством.
Расчет в том, чтобы с помощью имитации мирного процесса демобилизовать и расколоть противников (как в Украине, так и на Западе). А потом вновь ударить с усилившихся позиций.
Мирный договор с Путиным невозможен. Это патологический лжец, который в любой момент может отказаться от своих обязательств. Невозможно договариваться о правилах честной игры с шулером или о гарантиях безопасности с рэкетиром-беспредельщиком. Любой договор с Путиным будет стоить дешевле бумаги, на которой написан. Он никогда не откажется от своей идеи-фикс – вернуть Украину в имперское стойло.
Мир в Украине возможен только через победу над путинской Россией. Иного не дано.
Джерело: блог Ігора Ейдмана