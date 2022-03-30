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    Думки вголос

    Для Путіна переговори – продовження війни на знищення України іншими засобами

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Мирний договір із Путіним неможливий - Для Путіна переговори – продовження війни на знищення України іншими засобами
    Мирний договір із Путіним неможливий

    Будь-який договір з Путіним коштуватиме дешевше паперу, на якому він буде написаний

    Мовою оригіналу

    Не силой, так коварством

    Смысл «мирных» переговоров для Путина предельно прост. Для него они – продолжение войны на уничтожение Украины другими средствами. Не получилось силой – пытается взять коварством.

    Расчет в том, чтобы с помощью имитации мирного процесса демобилизовать и расколоть противников (как в Украине, так и на Западе). А потом вновь ударить с усилившихся позиций.

    Мирный договор с Путиным невозможен. Это патологический лжец, который в любой момент может отказаться от своих обязательств. Невозможно договариваться о правилах честной игры с шулером или о гарантиях безопасности с рэкетиром-беспредельщиком. Любой договор с Путиным будет стоить дешевле бумаги, на которой написан. Он никогда не откажется от своей идеи-фикс – вернуть Украину в имперское стойло.

    Мир в Украине возможен только через победу над путинской Россией. Иного не дано.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Для Путіна переговори – продовження війни на знищення України іншими засобами