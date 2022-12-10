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Журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ
Журналістка «Главкома» презентувала свою книгу
фото: Маріанна Присяжнюк/Facebook

У виданні йдеться про те, як Росія використала переписування історії, щоб напасти на Україну

Журналістка інформаційного видання «Главком» та проєкту StopFake Маріанна Присяжнюк (Паньків) під час щорічного книжкового ярмарку в Румунії Gaudeamus, презентувала книгу про агресію РФ.

Книгу «Війна в Європі. Україна, Румунія, Республіка Молдова та агресія РФ» Маріанна Присяжнюк написала спільно з професором Бухарестського університету Раду Карпом.

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У виданні йдеться про те, як Росія використала переписування історії, щоб напасти на Україну, про найпоширеніші фейки та наративи, яким користується режим РФ для виправдання загарбницької війни.

За словами авторки, під час презентації колеги з Румунії найбільш були вражені здатністю українців продовжувати жити звичним життям, попри все.

У книзі також наведені фото з поїздок журналістів нашого видання на звільнені території.

Журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ фото 1

Зокрема, один екземпляр отримала і президентка Республіки Молдова Майя Санду під час її візиту в Румунію.

Нагадаємо, головний редактор онлайн-телебачення Молдови AVA-TV Андрій Андрієвський зібрав $3 тис. на потреби українських захисників з-під Авдіївки. 

Уранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю.

Міністерство закордонних справ Молдови, після падіння російської ракети на територію країни, оголосило одного співробітника посольства РФ персоною нон грата.

Теги: агресія війна Молдова росія Румунія Україна

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