Журналістка показала, як росіяни ведуть пропаганду в Молдові (фото)
За 10 постів про «стосунки Росії та Молдови» Наталі Албот пропонували близько 30 тисяч гривень
Молдовська журналістка Ната Албот розповіла, як федеральне агентство «Россотруднічество» намагалося за гроші просунути свою пропаганду в соціальних мережах. Так, на сторінці у Facebook журналістка опублікувала скріншоти своєї переписки із представниками агентства. Наті Албот від імені «Россотруднічества» пропонували 50-70 тисяч рублів (26-36 тисяч гривень – ред.) за 10 замовних постів. Розповідати просили про «стосунки Росії та Молдови», «гуманітарне співробітництво і програми» та інше.
«Росія нападає і вбиває людей в Україні, але дуже дбає про свій імідж серед громадян Молдови. З одного боку, вона бомбить міста, залишаючи дітей без рук і ніг, з іншого – хоче, щоб молдовани знали, яка вона до них щедра», – написала Албот.
Журналістка вважає, що вона не єдина, з ким представники «Россотруднічества» зв’язалися, задля просування замовної пропаганди.
«Якби я була серед керівництва Молдови, я б не ігнорувала дії російської пропаганди в Молдові, на які виділяються щедрі бюджети», – зазначила журналістка.
Раніше керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило про намір увійти до складу Росії. Про терміни такого приєднання «міністр закордонних справ» Придністров’я Віталій Ігнатьєв нічого не сказав.
У Державній думі РФ заявили, що «бажання» невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії слід розглядати серйозно.
Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що «можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій».
Нагадаємо, Молдова відмовилася пускати до себе російських військових з так званої оперативної групи, що базується в невизнаному Придністров'ї. Російські війська назвали незаконним формуванням, яке порушує статус нейтралітету.
У молдовському міністерстві закордонних справ знову наголосили на позиції влади щодо необхідності вивести російських військових і склади боєприпасів з території країни. Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, оприлюдненій 21 липня.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я.