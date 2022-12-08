Довкола календаря з оголеними журналістками розгорівся скандал: думки, деталі та фото 

Думки відомих українців щодо календаря розділилися: хтось вважає це сміливістю, але частина суспільства називає сексуальною об’єктивацією

«5 канал» випустив календар «Без цензури». Моделями для нього стали журналістки каналу. Жінки позували оголеними й фотографувалися з військовими реквізитами. Канал зазначив, що так розпочав волонтерський проєкт для збору коштів на українську армію: медійники планують зібрати 1 млн грн, щоб закупити рації.

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Суспільство на ініціативу відреагувало неоднозначно. Думки відомих українців щодо календаря розділилися: хтось вважає це сміливістю, але частина називає сексуальною об’єктивацією.

Реакція медійників

У своїй заяві від 7 грудня представники громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії. Підписанти вважають цю акцію «сповненою дискримінаційних і сексистських наративів».

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«Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, зокрема військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об’єкт. Жінки-військові самі часто стикаються з сексизмом та сексуальним насильством і вимушені боротися з цими явищами», – йдеться у заяві.

Підписанти закликали «5 канал» відмовитись від цієї акції й не поширювати календар. Крім того, вони просять урядову уповноважену з питань гендерної політики, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Комісію з журналістської етики дати оцінку законності й етичності дій «5 каналу».

Позиція «5 каналу»

Шефредакторка «5 каналу» Ірина Герасимова у коментарі «Громадському» сказала: «Дуже цінна підтримка військових, які нам писали і публічно, і приватно. Ми тепер знаємо, що календарі на передовій чекають не менше, ніж рації, на які ми збираємо кошти. Нам вже почали донатити на цей збір, хоча навіть оголошення продажу календарів ще не було».

Позиція тих, хто підтримав випуск календаря

На думку спеціаліста відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, ініціатива збере необхідну кількість коштів, бо календар красивий. Він вважає слова про аморальність лицемірними. Як приклад згадує календар з пожежниками з Австралії (щороку рятувальники з Австралії випускають календар із оголеними пожежниками і збирають гроші для благодійності – ред.).

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«Виходить, еротичні пожежники не дискредитують пожежну службу Австраліії. А красиві жінки дискредитують українську журналістику? У чому різниця? Чи чоловіки то одне, а жінки – інше?.. Боротися за права жінок – то є правильно. Боротися проти харасменту – то є правильно. Але навіщо ж ці заноси? Навіщо боротися із здоровим глуздом? У всій боротьбі за будь-які права треба вчасно зупинитися, щоб не доводити ситуацію до абсурду і щоб не дискредитувати саму боротьбу. Навіщо в рамках боротьби за права жінок обмежувати право жінки?», – зауважив Фурса.

Журналістка Вікторія Балицька вважає календар достойним. «Фото, на мою суб’єктивну думку, естетичні і цільовій аудиторії, – воїнам, думаю, прийдуться до душі. Власне, до душі! Бо ці фото не про секс чи розпусту. Ви знялися для них і заради них, ризикнувши, відкрившись для осуду ханжів і агресії феміністів. Це був мужній вчинок. А від тих, хто наганяє щось про «об’єктивацію» і журналістські стандарти, я очікую, що на їхніх відвертих фото в купальниках відтепер поряд стоятимуть немолоді потріпані життям чоловіки в трусах – це, для балансу і рівноваги, рівності гендерної, вікової, соціальної… можна було б продовжити. але досить і цих рівностей», – пише Балицька.

Український еколог, журналіст та громадський активіст Ігор Тихолаз також впевнений, що в календарі з оголеними журналістками немає нічого аморального.

«24 роки поспіль австралійські пожежні видають новорічні календарі зі своїми тілами, збираючи мільйони пожертв на добрі справи. І задаючи тренд усьому світу, і виконуючи соціальну місію. Їм увесь світ аплодує. Журналістки наші, українські, зробили самі, зі своєї ініціативи, еротичну фотосесію, щоб зібрати кошти для ЗСУ – жах... Роздувають скандал з нічого, надувають щоки і знову, якщо і захищають щось, то лише своє збочене бачення світу», – пише Тихолаз.

Він нагадує, що нещодавно військовослужбовці знялися у відвертій фотосесії, щоб зібрати кошти на зимову форму для батальйону своїх побратимів. Проте це пройшло повз увагу спільноти. Мовляв, моралізаторам не варто перегинати палицю і краще направити свої зусилля в інше русло.

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Думки проти

Воєнкорка Ірина Сампан висловила протилежну думку.

«Календар з оголеними журналістками – це сексуальна об’єктивація... Ніхто не говорить про заборону нюдсів. Ніхто взагалі про заборони не говорить. Будь ласка, якщо ваш чоловік/хлопець любить розглядати ваші оголені фото, чи ви його – на здоров’я. Якщо ви любите цей вид мистецтва – на здоров’я. Приватно. У своїх соцмережах. Коли ви представляєте тільки себе. У даному випадку представлена соціальна група – журналістки і воєнкорки», – наголошує журналістка.

Ірина Сампан пише, що тут недоречний приклад з австралійськими пожежниками. Ці календарі дійсно виходять раз на рік з 1993 року і спрямовані на благодійність, зібрані кошти йдуть у дитячі фонди або на порятунок тварин. Це така 30-річна традиція в країні, де рівень дискримінації нижчий, ніж в Україні.

«Журналістика має мати обличчя, це моя думка. Не д*пу і ц*цьки. А обличчя», – пише Сампан.

Військова Олена Білозерська також негативно відреагувала на випуск календаря. «Потім на фронті до всіх журналісток ставитимуться як до шлюх. В т.ч. до тих, які не мають відношення до даного календаря і даного ЗМІ. Непристойності казатимуть... Я не засуджую людей, які знімаються ню, в т.ч. виставляють ці фото публічно, це їхнє право. Але не тоді, коли вони асоціюють себе з певною спільнотою», – прокоментувала Білозерська.

Нагадаємо, працівниці «5 каналу» стали моделями на світлинах спеціального календаря 2023 року. Усі фото – без цензури. Ексклюзивно придбати календар спочатку можна буде на аукціонах, а згодом така можливість буде в усіх. Таким чином телеканал планує зібрати 1 млн гривень на рації Motorola для ЗСУ. На сторінках календаря облич моделей не видно.