Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото)

Ярослава Коба вказала – номер замовляє, щоб побачити салют на честь визволення Криму

Журналістка Ярослава Коба долучилася до флешмобу українців, які бронюють житло на 14 жовтня в окупованому Криму. Вона вирішила замовити номер в одному із готелів Ялти головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

«Вирішила забронювати номер для нашого з вами товариша, в готелі «Мрія», в Ялті. Він до речі так і називається, «Мрія», не «Мєчта». Читайте, мені здається смішно, і долучайтесь до флешмобу, давайте перемагати з гумором», – написала Ярослава Коба.

Скріни переписки з готелем журналістка виклала на своїй сторінці у Facebook.

Ярослава Коба вказала – номер бронює, щоб побачити салют на честь визволення Криму від російських окупантів.

Коментатори жарт журналістки оцінили.

«Топчик», «Феєричненько», «Я чесно в шоці, забронювали на Залужного», «Ідеально», – пишуть українці.

Нагадаємо, під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.