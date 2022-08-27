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Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото)
Номер для Валерія Федоровича забронювали у готелі «Мрія»
фото з відкритих джерел

Ярослава Коба вказала – номер замовляє, щоб побачити салют на честь визволення Криму

Журналістка Ярослава Коба долучилася до флешмобу українців, які бронюють житло на 14 жовтня в окупованому Криму. Вона вирішила замовити номер в одному із готелів Ялти головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

«Вирішила забронювати номер для нашого з вами товариша, в готелі «Мрія», в Ялті. Він до речі так і називається, «Мрія», не «Мєчта». Читайте, мені здається смішно, і долучайтесь до флешмобу, давайте перемагати з гумором», – написала Ярослава Коба.

Скріни переписки з готелем журналістка виклала на своїй сторінці у Facebook.

Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото) фото 1

Ярослава Коба вказала – номер бронює, щоб побачити салют на честь визволення Криму від російських окупантів.

Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото) фото 2
Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото) фото 3
Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото) фото 4

Коментатори жарт журналістки оцінили.

«Топчик», «Феєричненько», «Я чесно в шоці, забронювали на Залужного», «Ідеально», – пишуть українці.

Нагадаємо, під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.

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