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Журналістка, яку переслідували у Росії, загинула у Єревані

Надія Клочко
glavcom.ua
Журналістка, яку переслідували у Росії, загинула у Єревані
Манана Асламазян покинула Росії після порушення проти неї кримінальної справи
фото з відкритих джерел

Проти журналістки Манани Асламазян у Росії була заведена кримінальна справа

Колишній генеральний директор фонду Internews, лауреат російської телевізійної премії ТЕФІ Манана Асламазян загинула в Єревані. Як повідомив томський журналіст Віктор Мучник, її збила машина.

За словами Мучника, він мав зустрітися з Асламазян, але вона не прийшла.

«Не зателефонувала, що було на неї не схоже. Поїхали шукати. У реанімації сказали, що нічого вдіяти не могли», – розповів журналіст.

Манана Асламазян народилася 10 січня 1952 року. Вона очолювала Internews із 1993 року. Фонд входив до міжнародної асоціації Internews International та займався підтримкою незалежних ЗМІ. У 2002-2007 роках медіаменеджер входила до Національної асоціації телерадіомовлення. Асламазян – лауреат премій «Медіаменеджер Росії» (2002) та ТЕФІ (2010).

У тому ж 2007 році Асламазян стала фігуранткою кримінальної справи про контрабанду валюти. За версією слідства, журналістка привезла з Франції до Росії 9,5 тис. євро замість дозволених 10 тис. доларів. Асламазян говорила, що переплутала євро з доларами та не врахувала різницю в курсі валют.

Після порушення кримінальної справи медіаменеджер виїхала з Росії та залишила Internews. Понад тисячу російських журналістів підписали відкритий лист на захист Асламазян. 2008 року за рішенням Конституційного суду РФ її справу перекваліфікували на адміністративну.

Нагадаємо, раніше російського опозиціонера та президента громадської організації «Союз правих сил» Леоніда Гозмана затримали правоохоронці у Москві, коли той виходив з лікарні. Причиною порушення адміністративного процесу проти політика стала публікація у Facebook, де він провів аналогію між диктаторами Йосипом Сталіним та Адольфом Гітлером.

До слова, у червні журналіст із РФ Дмитро Муратов продав свою Нобелівську медаль премії миру 2021 року на аукціоні за $103,5 млн. Муратов сказав, що виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям. 

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Теги: росія Вірменія журналіст

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