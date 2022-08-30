Глава уряду Росії порадив громадянам готуватися до гіршого

Мішустін обіцяє: восени ще 200 тис. росіян залишаться без роботи

Приблизно 200 тис. росіян можуть стати безробітними вже найближчого кварталу, заявив на засіданні урядової комісії з підвищення стійкості економіки прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. За його словами, влада Росії повинна допомогти їм знайти нову роботу або адаптуватися до ситуації, інформують російські ЗМІ.

«Приховане безробіття у нас також є. Йшлося про кількість 200 тис. або трохи більше людей, які можуть втратити роботу у найближчий квартал. Про кожного з них нам треба подумати. Тут ми маємо, можливо, провести ще низку нарад, щоб знівелювати ці ризики, допомогти людям знайти роботу та адаптуватися до ситуації, якщо якесь із підприємств закривається», – сказав Мішустін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль готується до безпрецедентної ситуації: роботу втратять 11 млн росіян. З метою зменшення негативних наслідків масового безробіття економічний блок уряду РФ пропонує скорочувати зарплату співробітникам великих підприємств, заохочувати населення до забезпечення себе продуктами харчування з присадибних ділянок та заміщувати трудових мігрантів росіянами. Замість виплати допомоги з безробіття розглядається залучення населення до громадських робіт.

Також у Росії планують підняття пенсійного віку вище, ніж в Україні.