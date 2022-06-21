Російський журналіст продав Нобелівську медаль за рекордну суму: гроші віддасть українцям

Нагороду оцінили в понад $100 млн

Журналіст із РФ Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль премії миру 2021 року за рекордні $103,5 млн. Про це інформує The Guardian.

Онлайн-торги розпочалися 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей. Муратов сказав, що виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

За словами Муратова, «це має стати початком флешмобу як приклад для наслідування, щоб люди продавали свої цінні речі, щоб допомогти українцям».

Як зазначається, у переплавленому вигляді 175 грамів золота, що містяться в медалі Муратова, коштуватимуть приблизно $10 тис.

Дотепер найдорожче продав свою медаль Джеймс Вотсон у 2014 році – за $4,7 млн. Він отримав Нобелівську премію в 1962 році за відкриття структури ДНК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський журналіст Дмитро Муратов віддав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру на аукціон.

Російський журналіст, колишній головред «Нової газети» Дмитро Муратов став лауреатом Нобелівської премії миру 2021 року, разом із філіппінською журналісткою Марією Рессою.

Після початку повномасштабної російсько-української війни діяльність «Нової газети» була припинена путінським режимом, а на самого Муратова вчинив напад невідомий чоловік. Нападник облив нобелівського лауреата фарбою з ацетоном у купе потяга «Москва-Самара».