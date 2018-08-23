Журналістка: Манафорту висунуть сім нових звинувачень у вересні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Манафорт

Наступний процес у справі Манафорта стартує 17 вересня

У вересні 2018 року у США розпочнеться наступний процес у справі колишнього політтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта. На наступному етапі Манафорту висуватимуть сім звинувачень.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила Тетяна Ворожко, журналістка української служби «Голосу Америки».

«Вже 17 вересня розпочнеться інший процес у справі «США проти Манафорта», там буде сім звинувачень, це зовсім інші звинувачення, вони стосуються того, що він (був) не зареєструвався як лобіст, який працює на іноземні інтереси, надавав неправдиві свідчення, тиснув на свідків, а також у відмиванні грошей… тобто справа Манафорта буде тривати», - сказала журналістка.

Також Ворожко зазначила, що за мірками американського правосуддя, перший судовий процес щодо Манафорта завершився досить швидко: він тривав три тижні.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Нагадаємо, суд присяжних у кримінальній справі Пола Манафорта в понеділок, 20 серпня, не зміг узгодити вирок після третього дня обговорення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.