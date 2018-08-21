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    Суд присяжних знову не зміг винести вирок Манафорту

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    Пол Манафорт - Суд присяжних знову не зміг винести вирок Манафорту
    Пол Манафорт

    Обговорення продовжиться сьогодні

    Суд присяжних у кримінальній справі Пола Манафорта в понеділок не зміг узгодити вирок після третього дня обговорення, пише The Hill.

    Суддя Томас Елліс III заявив, що обговорення продовжиться у вівторок о 9:30 ранку.

    Проти екс-очільника виборчої кампанії президента США Трампа висунуто 18 звинувачень у податкових та банківських шахрайствах, а також в співучасті втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

    Адвокати Манафорта раніше зазначали, що чим довше обговорюється справа присяжними, тим краще це для їхнього клієнта.

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    Напередодні суддя Т.С. Елліс повідомив, що отримував погрози у зв'язку з процесом над Манафортом. Тому з міркувань безпеки він відмовився назвати пресі імена присяжних. Раніше президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом «дуже сумним», а самого політтехнолога та лобіста – «дуже хорошою людиною».

    Нагадаємо, перше засідання членів журі присяжних у справі колишнього лобіста Віктора Януковича і глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, завершилося без винесення вердикту. Повідомляється, що обговорення тривали протягом семи годин, за підсумками яких присяжні представили судді Томасу Еллісу список питань. 

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