Суд присяжних знову не зміг винести вирок Манафорту



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Пол Манафорт

Обговорення продовжиться сьогодні

Суд присяжних у кримінальній справі Пола Манафорта в понеділок не зміг узгодити вирок після третього дня обговорення, пише The Hill.

Суддя Томас Елліс III заявив, що обговорення продовжиться у вівторок о 9:30 ранку.

Проти екс-очільника виборчої кампанії президента США Трампа висунуто 18 звинувачень у податкових та банківських шахрайствах, а також в співучасті втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Адвокати Манафорта раніше зазначали, що чим довше обговорюється справа присяжними, тим краще це для їхнього клієнта.

Напередодні суддя Т.С. Елліс повідомив, що отримував погрози у зв'язку з процесом над Манафортом. Тому з міркувань безпеки він відмовився назвати пресі імена присяжних. Раніше президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом «дуже сумним», а самого політтехнолога та лобіста – «дуже хорошою людиною».

Нагадаємо, перше засідання членів журі присяжних у справі колишнього лобіста Віктора Януковича і глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, завершилося без винесення вердикту. Повідомляється, що обговорення тривали протягом семи годин, за підсумками яких присяжні представили судді Томасу Еллісу список питань.