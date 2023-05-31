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З'явилася нова інформація про походження людини – дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
З'явилася нова інформація про походження людини – дослідження
На основі ДНК вчені припускають, що люди жили в різних частинах Африки
фото: Best HQ Wallpapers

Науковці висунули суперечливу точку зору

Науковці припускають, що Homo sapiens еволюціонував з різноманітних популяцій по всій Африці, причому найдавніший розкол, який можна було виявити, стався між 120 000 і 135 000 роками тому, після тривалого періоду генетичного змішування. Про це повідомляється у дослідженні, яке опублікував журнал Nature. 

Міжнародна дослідницька група під керівництвом університету Макгілла та університету Каліфорнії в Девісі гадає, що на основі сучасних геномних даних з усього континенту люди жили в різних частинах Африки, переміщуючись з одного регіону в інший і змішуючись один з одним протягом сотень тисяч років. Ця точка зору суперечить деяким популярним теоріям про те, що люди походять з Африки. 

Згідно з однією теорією, приблизно 150 000 років тому в Африці була єдина центральна група предків, від якої відокремилися інші групи. Інша ідея полягає в тому, що ця центральна група предків є результатом суміші сучасних людей і гомінідів (людиноподібних істот). 

«У різні часи люди, які прийняли класичну модель єдиного походження Homo sapiens, припустили, що люди вперше з’явилися або в Східній, або в Південній Африці. Але було важко узгодити ці теорії з обмеженими скам’янілостями та археологічними даними про поселення людини з таких віддалених місць, як Марокко, Ефіопія та Південна Африка, які показують, що Homo sapiens можна було знайти на всьому континенті ще в принаймні 300 000 років тому», – каже популяційний генетик Бренна Хенн.

Зазначимо, що група дослідників використала новий алгоритм для швидкого тестування сотень можливих сценаріїв. Ті, у яких гени обмінювалися між популяціями в різних частинах континенту протягом сотень тисяч років, дали науковцям краще пояснення генетичних варіацій. Вони написали цей алгоритм, щоб зрозуміти, як ризик генетичних захворювань різниться в різних популяціях, що призвело вчених до глибокого дослідження походження людини.

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Теги: наука вчені гени

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