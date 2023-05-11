Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження

За допомогою нової генетичної бази можна буде прогнозувати спадкові хвороби й попереджати їх

Науковці створили перший у світі пангеном людей – базу даних усіх генів та генетичних варіацій людської популяції. Відстеження варіацій ДНК допоможе створити ефективні методи лікування для рідкісних генетичних захворювань. У базу даних вчені включили повні геноми 47 представників різних етнічних та расових груп людей. Дане дослідження опублікували в науковому журналі Nature.

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За словами науковців, одного геному недостатньо, щоб представити всіх, а натомість пангеном буде інклюзивним і репрезентативним.

Гени на 99% ідентичні і лише один відсоток робить людей унікальними. Щоб дослідити унікальність людини, як-от її хворобу, вчені застосують цю нову генетичну базу. Вона використовуватиметься, щоб прогнозувати спадкові хвороби й попереджати їх.

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Науковці хочуть створити ще декілька таких геномних «портретів» та збільшити кількість досліджуваних представників груп людей до 350. Особливо їх цікавлять мешканці Південно-Східної Азії та Близького Сходу, бо там проводилося найменше подібних досліджень.

Нагадаємо, що вчені розшифрували геном собаки-рятівника Балто, у якого виявили гени сибірського хаскі.