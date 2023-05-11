Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження

glavcom.ua
Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження
Науковці створили базу дану людського гену
фото з вікритих джерел

За допомогою нової генетичної бази можна буде прогнозувати спадкові хвороби й попереджати їх

Науковці створили перший у світі пангеном людей – базу даних усіх генів та генетичних варіацій людської популяції. Відстеження варіацій ДНК допоможе створити ефективні методи лікування для рідкісних генетичних захворювань. У базу даних вчені включили повні геноми 47 представників різних етнічних та расових груп людей. Дане дослідження опублікували в науковому журналі Nature

За словами науковців, одного геному недостатньо, щоб представити всіх, а натомість пангеном буде інклюзивним і репрезентативним.

Гени на 99% ідентичні і лише один відсоток робить людей унікальними. Щоб дослідити унікальність людини, як-от її хворобу, вчені застосують цю нову генетичну базу. Вона використовуватиметься, щоб прогнозувати спадкові хвороби й попереджати їх.

Науковці хочуть створити ще декілька таких геномних «портретів» та збільшити кількість досліджуваних представників груп людей до 350. Особливо їх цікавлять мешканці Південно-Східної Азії та Близького Сходу, бо там проводилося найменше подібних досліджень.

Нагадаємо, що вчені розшифрували геном собаки-рятівника Балто, у якого виявили гени сибірського хаскі.

Читайте також: Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
Теги: ДНК гени генетичні захворювання методи лікування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціум

Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію
Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію
Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження
Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження
Російські солдати усе частіше тікають із частин: що показують дані військових судів
Російські солдати усе частіше тікають із частин: що показують дані військових судів
Італія скликає кризову нараду через різке зростання цін на один продукт
Італія скликає кризову нараду через різке зростання цін на один продукт
«Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом». Пригожин впав в істерику (відео)
«Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом». Пригожин впав в істерику (відео)
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
16K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
12K
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4429
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
3959
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград
3386
У Путіна відбулась «остання ніч з колишнім гаремом»

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту