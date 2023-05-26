Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту

Nature: молекула «1938 р» стимулює регенерацію тканин серця після інфаркту

Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили нову речовину, яка може стимулювати регенерацію нервів після травми, а також захищає серцеву тканину від пошкоджень після інфаркту. Дослідження опубліковано в журналі Nature.

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Вчені розповіли, що зазвичай при відновленні кровотоку в серці утворюються ділянки мертвої тканини, що може призвести до проблем у похилому віці. Автори роботи виявили, що введення речовини під назвою «1938 р» протягом перших 15 хвилин після серцевого нападу забезпечувало суттєвий захист тканин серця.

Також вчені протестували речовину на вирощених у лабораторії нервових клітинах, що призвело до їхнього швидкого росту. Введення речовини «1938 р» у пошкоджений сідничний нерв у мишей прискорило відновлення м'язів задньої ноги тварин, що свідчило про гарну регенерацію нерва.

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Речовина «1938 р» активує сигнальний шлях ферменту фосфоінозитид-3-кіназа (PI3K), який допомагає контролювати ріст клітин. PI3K активується, наприклад, при загоєнні ран, але його функції також можуть бути захоплені раковими клітинами, що дозволяє їм швидше розмножуватися. Було розроблено ліки від раку, які блокують роботу ферменту PI3K, щоб обмежити зростання пухлини. Нова робота стала однією з небагатьох, присвячених дослідженню активації шляху цього ферменту.

Нагадаємо, вчені із США проаналізували 48 популярних овочів та фруктів на підставі понад 36 тисяч зразків. Список із тринадцяти овочів та фруктів з максимальним вмістом пестицидів очолила полуниця. Загалом ці шкідливі речовини виявили у 70% проаналізованих фруктів. Зокрема з'ясувалося, що у полуниці найбільше пестицидів. Вони здатні провокувати розвиток багатьох захворювань, серед яких рак, хвороба Паркінсона, ожиріння, цукровий діабет та безпліддя.