Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту
Вчені знайшли нову корисну речовину, яка може вплинути на здоров'я людини
фото з відкритих джерел

Nature: молекула «1938 р» стимулює регенерацію тканин серця після інфаркту

Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили нову речовину, яка може стимулювати регенерацію нервів після травми, а також захищає серцеву тканину від пошкоджень після інфаркту. Дослідження опубліковано в журналі Nature.

Вчені розповіли, що зазвичай при відновленні кровотоку в серці утворюються ділянки мертвої тканини, що може призвести до проблем у похилому віці. Автори роботи виявили, що введення речовини під назвою «1938 р» протягом перших 15 хвилин після серцевого нападу забезпечувало суттєвий захист тканин серця.

Також вчені протестували речовину на вирощених у лабораторії нервових клітинах, що призвело до їхнього швидкого росту. Введення речовини «1938 р» у пошкоджений сідничний нерв у мишей прискорило відновлення м'язів задньої ноги тварин, що свідчило про гарну регенерацію нерва.

Речовина «1938 р» активує сигнальний шлях ферменту фосфоінозитид-3-кіназа (PI3K), який допомагає контролювати ріст клітин. PI3K активується, наприклад, при загоєнні ран, але його функції також можуть бути захоплені раковими клітинами, що дозволяє їм швидше розмножуватися. Було розроблено ліки від раку, які блокують роботу ферменту PI3K, щоб обмежити зростання пухлини. Нова робота стала однією з небагатьох, присвячених дослідженню активації шляху цього ферменту.

Нагадаємо, вчені із США проаналізували 48 популярних овочів та фруктів на підставі понад 36 тисяч зразків. Список із тринадцяти овочів та фруктів з максимальним вмістом пестицидів очолила полуниця. Загалом ці шкідливі речовини виявили у 70% проаналізованих фруктів. Зокрема з'ясувалося, що у полуниці найбільше пестицидів. Вони здатні провокувати розвиток багатьох захворювань, серед яких рак, хвороба Паркінсона, ожиріння, цукровий діабет та безпліддя. 

Читайте також: Що може допомогти під час магнітних бур: поради лікаря
Теги: робота вчені здоров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Девід Бекхем перевтілився в старого чоловіка через «найстаршого ворога людства»
Девід Бекхем перевтілився в старого чоловіка через «найстаршого ворога людства»
27 квiтня, 16:42
Надмірна робота та малорухливе життя щодня потроху отруюють ваше когнітивне здоров’я
Восьмигодинний робочий день шкодить мозку: чотири звички, які погано впливають на здоровʼя
29 квiтня, 05:00
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
3 травня, 05:00
Президент Сербії Александар Вучич перебуває в лікарні
Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича
28 квiтня, 09:36
За словами експерта, справжній Путін виходив на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем у Москві
Двійники Путіна. Психолог розповів, як відрізнити їх від справжнього диктатора
29 квiтня, 15:48
Зеленський призначив Євгена Нищука новим головою Шевченківського комітету
Новий очільник Комітету Шевченківської премії Євген Нищук сказав, коли оголосять нових лауреатів
22 травня, 18:42
Українські втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни
«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%
12 травня, 13:51
Найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій
Назріває дефіцит кадрів: яка ситуація на ринку праці
18 травня, 08:07
У німецькій розвідці не хочуть працювати молоді фахівці
У Німеччині бракує розвідників: названо неочікувану причину
24 травня, 20:13

Здоров'я

Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту
Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту
Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду
Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду
Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D
Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D
Що може допомогти під час магнітних бур: поради лікаря
Що може допомогти під час магнітних бур: поради лікаря
Тривалі телефонні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених
Тривалі телефонні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених
Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список
Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
19K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
16K
У Києві прогриміли вибухи
13K
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
11K
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ
8705
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту