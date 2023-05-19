Тривалі телефоні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених

Розмови телефоном підвищують артеріальний тиск та сприяють розвитку гіпертонії

Використання мобільного телефону більше ніж 30 хвилин на тиждень може підвищити артеріальний тиск і сприяти розвитку гіпертонії. Ризик підвищений на 12%. Про це повідомляють китайські вчені з Південного медичного, описавши результати досліджень в European Heart Journal – Digital Health.

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За словами вчених, станом на 2020 рік зафіксовано, що три чверті населення Землі, користуються мобільними телефонами. А більше одного мільярда людей віком від 30 до 79 страждають на гіпертонію.

Гіпертонія є основним фактором ризику інфаркту та інсульту, що є головною причиною передчасної смерті в усьому світі.

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Для того, щоб визначити чи є зв'язок між гіпертонією та частим використанням мобільного телефону, вчені застосували дані британського біобанку. У ці дані входить інформація понад 200 тис. осіб у віці від 37 до 73 років.

За допомогою спеціальної програми, яка вираховує кількість розмов телефоном на тиждень, було визначено дані про частоту їх використання. Середній вік учасників був 54 роки.

І за 12 років спостереження, вчені виявили, що гіпертонія розвинулася майже у 14 тисяч учасників. Науковці з'ясували, що люди, які розмовляли понад 30 хвилин на тиждень, мали більшу ймовірність розвитку гіпертонії на 12%, ніж в осіб, які витрачали на це менше часу.

За даними вчених, щотижнева розмова телефоном від 30 до 59 хвилин на тиждень підвищує ризик розвитку гіпертонії на вісім %, одна-три години – на 13%, чотири-шість годин – на 16%, понад шість годин – на 25%.

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Водночас учасники, у яких в анамнезі вже було захворювання в сім'ї, частіше хворіли на гіпертонію. Результати були однакові для жінок і чоловіків.