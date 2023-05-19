Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Тривалі телефоні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Тривалі телефоні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених
Гіпертонія є основним фактором ризику інфаркту та інсульту
фото з відкритих джерел

Розмови телефоном підвищують артеріальний тиск та сприяють розвитку гіпертонії

Використання мобільного телефону більше ніж 30 хвилин на тиждень може підвищити артеріальний тиск і сприяти розвитку гіпертонії. Ризик підвищений на 12%. Про це повідомляють китайські вчені з Південного медичного, описавши результати досліджень в European Heart Journal – Digital Health. 

За словами вчених, станом на 2020 рік зафіксовано, що три чверті населення Землі, користуються мобільними телефонами. А більше одного мільярда людей віком від 30 до 79 страждають на гіпертонію.

Гіпертонія є основним фактором ризику інфаркту та інсульту, що є головною причиною передчасної смерті в усьому світі. 

Для того, щоб визначити чи є зв'язок між гіпертонією та частим використанням мобільного телефону, вчені застосували дані британського біобанку. У ці дані входить інформація понад 200 тис. осіб у віці від 37 до 73 років.

За допомогою спеціальної програми, яка вираховує кількість розмов телефоном на тиждень, було визначено дані про частоту їх використання. Середній вік учасників був 54 роки.

І за 12 років спостереження, вчені виявили, що гіпертонія розвинулася майже у 14 тисяч учасників. Науковці з'ясували, що люди, які розмовляли понад 30 хвилин на тиждень, мали більшу ймовірність розвитку гіпертонії на 12%, ніж в осіб, які витрачали на це менше часу.

За даними вчених, щотижнева розмова телефоном від 30 до 59 хвилин на тиждень підвищує ризик розвитку гіпертонії на вісім %, одна-три години – на 13%, чотири-шість годин – на 16%, понад шість годин – на 25%.

Водночас учасники, у яких в анамнезі вже було захворювання в сім'ї, частіше хворіли на гіпертонію. Результати були однакові для жінок і чоловіків. 

Читайте також: Де робити УЗД, КТ, МРТ? Керівниця столичної медицини вказала на проблему у роботі лікарів
Теги: гіпертонія здоров'я вчені

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу: це може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота
Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки
22 квiтня, 04:57
Горіхи – джерело омега-3 кислот
Науковці назвали продукт, який зменшує ризик серцевих хвороб
23 квiтня, 05:05
Уряд спростив виїзд військових на лікування за кордон: деталі
Уряд спростив виїзд військових на лікування за кордон: деталі
24 квiтня, 03:51
Навіть ранкова злість теж може бути наслідком звички пізнього засинання
Злість та зморшки: які наслідки чекають на тих, хто пізно лягає спати
26 квiтня, 05:00
Надмірна робота та малорухливе життя щодня потроху отруюють ваше когнітивне здоров’я
Восьмигодинний робочий день шкодить мозку: чотири звички, які погано впливають на здоровʼя
29 квiтня, 05:00
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
3 травня, 05:00
Фізичні вправи контролюють розвиток раку
Дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку
6 травня, 05:05
Мобільні телефони підвищують ризик серцевого захворювання (дослідження)
Мобільні телефони підвищують ризик серцевого захворювання (дослідження)
9 травня, 02:30
На дому обслуговуються в обов'язковому порядку лежачі хворі і ті, що пересуваються лише в квартирі
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
17 травня, 08:00

Здоров'я

Тривалі телефоні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених
Тривалі телефоні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених
Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список
Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
27K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
22K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
17K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
11K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
8484
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту