«Аплодую вашим зусиллям»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності



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Дональд Трамп висловив підтримку Україні у протистоянні російській агресії

Глава Білого дому запевнив у підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України

Президент США Дональд Трамп привітав Україну із Днем Незалежності. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Я пишаюся, що США надали понад 41 млн доларів допомоги Україні в боротьбі з вірусом та його економічним впливом. Цей День Незалежності також є важливим святкуванням, оскільки Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на сході України», – заявив Трамп.

Глава Білого дому запевнив у підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України «до повернення контролю над усією її територією, включно із Кримом».

«Вільна й незалежна Україна рухається вперед завдяки своїй демократії, що квітне. США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців – чи то в уряді, бізнесі, чи у громадянському суспільстві, – чиї зусилля сприяють верховенству закону, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції та прискорюють євроатлантичну інтеграцію України», – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.