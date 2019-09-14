Зірку популярного серіалу Анастасію Заворотнюк паралізувало. Лікарі готуються до гіршого



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Зірка серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасія Заворотнюк

У Анастасії Заворотнюк паралізувало праву сторону тіла

Лікарі діагностували у актриси парез правої частини тіла на тлі важкої хвороби. Також вражена права рука. Актриса і раніше знаходиться в реанімації, куди її привезли з польської клініки.

Про це повідомляє ресурс Mash.

«Нейрохірурги планують провести операцію Анастасії Заворотнюк. Але стан актриси робить будь-яке втручання дуже небезпечним», – йдеться в одному з повідомлень.

Анастасія Заворотнюк в комі – медики практично безсилі, надходять все нові і нові подробиці про смертельно хворий артистці.

Відзначимо, що ситуація із зіркою серіалу «Моя прекрасна няня» критична.

Відомо, що до цього лікарі провели курс хіміо- і променевої терапії, але потрібного ефекту це не дало – стан Заворотнюк погіршився. Зараз вона в реанімації, пухлина дала метастази в мозок. Найближчим часом буде проведений консиліум – фахівці обговорять можливість операції. Але фахівці стверджують, що ризик надто великий – актриса може не пережити хірургічного втручання.

Як повідомлялося, у зірки серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасії Заворотнюк стався набряк мозку на тлі важкої хвороби, яку в актриси виявили понад рік тому.