  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін не стане дивитися серіал із Зеленським «Слуга народу»

    • Розсилка
    Путін не стане дивитися серіал із Зеленським «Слуга народу»

    Часу на серіали у глави російської держави немає, зазначив Пєсков

    Президент Росії Володимир Путін не дивився серіал «Слуга народу» з українським президентом в головній ролі і не планує цього робити, заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. Його цитує ТАСС в середу, 11 грудня.

    Часу на серіали у глави держави немає, зазначив Пєсков.

    Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почне показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

    «На ТНТ почнеться показ серіалу «Слуга народу» з Володимиром Зеленським - оригінальної сатири на сучасну політику і ставлення народу і влади в Україні», - відзначили в пресслужбі каналу.

    Раніше серіал купив стрімінговий гігант Netflix під назвою Servant of the People, а на російському телебаченні «Слугу народу» вперше покажуть на каналі ТНТ.

    Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».

    Росія Путін Володимир Зеленський серіал президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ