Путін не стане дивитися серіал із Зеленським «Слуга народу»



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Часу на серіали у глави російської держави немає, зазначив Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не дивився серіал «Слуга народу» з українським президентом в головній ролі і не планує цього робити, заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. Його цитує ТАСС в середу, 11 грудня.

Часу на серіали у глави держави немає, зазначив Пєсков.

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почне показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

«На ТНТ почнеться показ серіалу «Слуга народу» з Володимиром Зеленським - оригінальної сатири на сучасну політику і ставлення народу і влади в Україні», - відзначили в пресслужбі каналу.

Раніше серіал купив стрімінговий гігант Netflix під назвою Servant of the People, а на російському телебаченні «Слугу народу» вперше покажуть на каналі ТНТ.

Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».