Зірка серіалу «Моя прекрасна няня» потрапила у реанімацію з набряком мозку



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Акторка Анастасія Заворотнюк

Зараз поруч із акторкою Анастасією Заворотнюк постійно перебуває її чоловік Петро Чернишов

У зірки серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасії Заворотнюк стався набряк мозку на тлі важкої хвороби, яку в актриси виявили понад рік тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

«Акторка потрапила до московської лікарні понад два тижні тому - прямо з Польщі. Сьогодні вночі її перевели у реанімацію через різке погіршення стану», - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Заворотнюк поставили такий саме діагноз, як і Жанні Фріске (пухлина мозку – гліобластома) чотири роки тому.

Зараз поруч з акторкою постійно перебуває її чоловік Петро Чернишов.

Нагадуємо, що 20 серпня померла народна артистка Росії Олександра Назарова, яка зіграла у серіалі «Моя прекрасна няня» бабусю няні Віки.