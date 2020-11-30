ЗМІ: «батька іранської бомби» застрелили з дистанційної зброї

Дві кулі потрапили в бік, і одна в спину Фарізаде, в результаті чого було пошкоджено спинний мозок

Фізик їхав на броньованому автомобілі, його супроводжували три машини зі служби охорони

Вчений-ядерник Мошен Фарізаде, якого називають керівником ядерної програми Ірану, був убитий зі зброї, яка управляється дистанційно.

Про це повідомляє іранське новинне агентство Fars.

Вбивство сталося вранці 27 листопада, коли Фарізаде разом з дружиною виїхав з міста Ростамкола в провінції Мазендеран на півночі Ірану і попрямував в сторону населеного пункту Абсард, пише Fars.

Вчений їхав на броньованому автомобілі, його супроводжували три машини зі служби охорони. Одна з машин охорони рухалася попереду і відірвалася, щоб перевірити обстановку. У цей момент в автомобіль Фарізаде потрапили кілька куль і вчений вийшов з машини, подумавши, що машина з чимось зіткнулася або виникли проблеми з двигуном, пише агентство.

Після цього з машини Nissan, яка стояла в 150 м від автомобіля вченого, був відкритий вогонь з автоматичної стрілецької зброї, управління яким велося дистанційно.

За даними Fars, дві кулі потрапили в бік, і одна в спину Фарізаде, в результаті чого було пошкоджено спинний мозок. Вченого своїм тілом прикрив тілоохоронець, в якого також потрапило кілька куль. Після цього Nissan вибухнув.

На місці вбивства не було нікого, крім подружжя Фарізаде і охорони, зазначає агенсттво. Власник Nissan, з якої велася стрілянина, покинув країну 29 жовтня.

Зазначимо, президент Ірану Хасан Роухані звинуватив Сполучені Штати Америки та Ізраїль у причетності до скоєного вбивства іранського фізика Мошена Фарізаде.

Як відомо, у 2018 році прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, розповідаючи про ядерну програму Ірану, наголосив на значущості в ній фігури Мошена Фарізаде. Наразі ніхто не бере відповідальності за вбивство науковця-ядерника.

Відносини між країнами перебувають у напрузі з 1990-х років, відколи Іран почав розробку балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю.

До слова, Євросоюз засудив вбивство іранського ядерника Фарізаде.

Також ООН закликає країни Близького Сходу до стриманості.

Як відомо, у п’ятницю, 27 листопада, в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.

Поранений Фарізаде помер у лікарні від критичних поранень. Західні розвідники розглядали науковця як натхненника та керівника програми ядерного озброєння.