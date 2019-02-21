ЗМІ: генпрокурор США готується оголосити про завершення розслідування Мюллера



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Розслідування Роберта Мюллера триває майже два роки

Планується, що міністерство юстиції США відправить до Конгресу доповідь за результатами роботи офісу Мюллера

Новий генеральний прокурор США Вільям Барр планує вже наступного тижня оголосити про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані з планами керівництва Мінюсту.

«Генеральний прокурор Білл Барр готується оголосити наступного тижня про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера», - зазначається у повідомленні.

При цьому планується, що міністерство юстиції, за процедурою, відправить до Конгресу доповідь за результатами роботи офісу спеціального прокурора.

Подібні підготовчі дії є чіткою ознакою того, що Мюллер майже завершив своє розслідування, яке тривало неповні два роки. Втім, зазначає телеканал, точний термін оголошення про це може бути змінений.

Водночас залишається неясним, наскільки докладним буде доповідь для Конгресу, яку ухвалить генпрокурор. Також незрозуміло, як довго готуватимуться документи мін’юсту для законодавців.

У цьому зв'язку також уточнюється, що у мін’юсті враховують плани президента Трампа взяти участь у саміті з лідером КНДР Кім Чен Ином 27-28 лютого з тим, аби «не втручатися у дипломатичні зусилля Білого дому».

Нагадаємо, 29 січня генпрокурор США анонсував завершення «російської справи».

Раніше один із 17 членів команди спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив виконання своїх обов'язків у команді й повернувся на свою посаду в міністерстві юстиції, продовживши допомагати слідству по «російській» справі.

Він став четвертим співробітником, який формально вийшов зі штатної структури офісу спецпрокурора

Джерело: Укрінформ