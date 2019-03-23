ЗМІ: генпрокурор США збирається оприлюднити доповідь Мюллера



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Генеральний прокурор США Вільям Барр

«Певні процедурні перешкоди» можуть затримати оголошення доповіді

Генеральний прокурор США Вільям Барр має намір оголосити головні тези висновків спецпрокурора Роберта Мюллера, який напередодні офіційно завершив майже дворічне розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори в США.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу Fox-News.

«Генеральний прокурор Вільям Барр хоче оприлюднити головні висновки звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера вже в суботу ввечері», - зазначається в повідомленні.

Однак, як уточнюється, «певні процедурні перешкоди» все ж можуть затримати оголошення доповіді. За інформацією інших видань, може вийти так, що оголошення звіту може бути перенесено на наступний день.

Нагадаємо, у п'ятницю генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера офіційно завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

Далі спеціальний прокурор США Вільям Барр має представити звіт Конгресу, а також несекретну частину доповіді для громадськості.

За інформацією ЗМІ, Мюллер у фінальній доповіді не рекомендував висунення додаткових звинувачень.

Очікується, що відкрита частина доповіді для громадськості буде оприлюднена вже цими вихідними.

Як відомо, у Конгресі США вимагають публікації доповіді про втручання РФ у вибори.

Нагадаємо, у середині березня спецпрокурор Мюллер заявляв, що «російське розслідування» все ще триває.