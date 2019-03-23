ЗМІ: Мюллер у фінальній доповіді не рекомендував висунення додаткових звинувачень
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Прокурори, ймовірно, не висовуватимуть нових кримінальних звинувачень проти партнерів Трампа
У своїй фінальній доповіді щодо «російського розслідування» спецпрокурор США Роберт Мюллер не рекомендував висунення додаткових обвинувачень проти інших фігурантів справи, у тому числі з наближеного до президента Трампа кола.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника американського мін’юсту.
«Мюллер не рекомендував жодних подальших обвинувальних актів», - наводить видання слова неназваного чиновника.
Це може означати, що прокурори не висовуватимуть нових кримінальних звинувачень проти партнерів Трампа, які виникли в результаті розслідування.
«Втім досі неясно, чи має спеціальний прокурор якісь додаткові обвинувачення, які пізніше можуть бути розкриті», - пояснює ЗМІ.
Нагадаємо, у п'ятницю генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера офіційно завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.
Далі спеціальний прокурор США Вільям Барр має представити звіт Конгресу, а також несекретну частину доповіді для громадськості.
Очікується, що відкрита частина доповіді для громадськості буде оприлюднена вже цими вихідними.
Як відомо, у Конгресі США вимагають публікації доповіді про втручання РФ у вибори.
Нагадаємо, у середині березня спецпрокурор Мюллер заявляв, що «російське розслідування» все ще триває.
Джерело: Укрінформ