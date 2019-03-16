Спецпрокурор Мюллер заявив, що «російське розслідування» все ще триває



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Мюллер попросив суд відкласти винесення вироку Ріку Гейтсу принаймні до середини травня

У США представники спецпрокурора Роберта Мюллера в п'ятницю попросили суд відкласти винесення вироку колишньому заступникові керівника виборчого штабу Дональда Трампа Ріку Гейтсу, у зв'язку з триваючими розслідуваннями у справі про втручання Росії у вибори 2016 року.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Заяву, підписану спецпрокурором Мюллером, було представлено окружному суду округу Колумбія.

У ній повідомляється, що Гейтс усе ще співпрацює зі слідством за кількома епізодами, і Мюллер попросить суд відкласти винесення вироку принаймні до 14 травня, коли офіс спецпрокурора сповістить суддю про поточний статус справи Гейтса.

Гейтс - один із кількох радників Трампа, звинувачених спецпрокурором у злочинах, розкритих під час слідства у справі про російське втручання у вибори 2016 року і можливу змову співробітників штабу Трампа з Москвою.

Гейтс погодився укласти угоду зі слідством і дав показання проти Манафорта.

У лютому 2018 року Гейтс визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і дачі неправдивих свідчень слідчим.