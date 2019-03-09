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    У світі

    ЗМІ отримали супутникові знімки підготовки КНДР до запуску ракети

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    <span>КНДР ймовірно готується до запуску ракет&nbsp;</span><br /><br /> - ЗМІ отримали супутникові знімки підготовки КНДР до запуску ракети
    КНДР ймовірно готується до запуску ракет 

    Фото: DigitalGlobe, Inc.

    Північна Корея готується до запуску ракети

    Супутникові знімки американської компанії DigitalGlobe об'єкта поблизу Пхеньяна дозволяють припустити, що Північна Корея готується до запуску ракети, можливо, космічної у найближчому майбутньому. Про це повідомляє National Public Radio (NPR), в розпорядженні якого виявилися дані знімки.

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    Знімки зроблені 22 лютого, на них зображений об'єкт, відомий як Sanumdong, на якому Північна Корея зібрала деякі зі своїх міжконтинентальних балістичних ракет і ракет для запуску супутників, стверджує NPR. На кадрах помітно легкові і вантажні автомобілі, припарковані поруч з об'єктом. Також можна побачити залізничні вагони, поруч з якими встановлені два крани.

    «Коли ви зберете все це докупи, це дійсно схоже на те, що північнокорейці знаходяться в процесі складання ракети», - наводить радіостанція слова експерта Джеффрі Льюїса з Міддлберійского інституту міжнародних досліджень в Монтереї, який вивчав дані знімки.

    Публікація світлин відбувається на тлі нещодавнього саміту президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, який завершився достроково і без видимих результатів. Трамп перервав переговори зі своїм північнокорейським колегою і залишив зустріч достроково. За її закінченням було оголошено, що лідери не домовилися з питань подальшої денуклеаризації Корейського півострова. Сторони лише домовилися продовжувати переговори, проте ніяких дат наступних раундів названо не було.

    У США знають про супутникові знімки, але не прийшли до тих самих висновків, що і експерти, заявив 8 березня під час бесіди з радіостанцією високопоставлений представник Держдепартаменту США.

    Нагадаємо, світові ЗМІ у вівторок оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року, північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.

    Раніше президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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