У Трампа заявили, що він готовий до нових переговорів з Кім Чен Ином
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«Президент відкритий для нових переговорів», - заявив радник Трампа
Президент США Дональд Трамп відкритий до діалогу з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.
«Президент відкритий для нових переговорів. Подивимося, коли вони будуть заплановані», - сказав він.
Нагадаємо, світові ЗМІ у вівторок оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року, північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.
Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.
Раніше президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.
Нагадаємо, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої тривав саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч «віч-на-один» і продовжили спілкування за робочою вечерею.
Слід зазначити, що заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що Сполучені Штати Америки втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР і навряд чи буде ще така можливість.
Раніше у Білому домі заявили, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.
Як відомо, переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.