КНДР продовжує використовувати установки зі збагачення урану - ЗМІ



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Північна Корея продовжує збагачення урану у військових цілях

Установки зі збагачення урану продовжували нормальну роботу ще перед недавнім самітом лідерів КНДР і США

У північнокорейському науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбені триває використання установок зі збагачення урану.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

«Відомо, що установки зі збагачення урану продовжували нормальну роботу ще перед недавнім самітом лідерів КНДР і США», - повідомив директор розвідслужби Со Хун.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Ханої в кінці лютого лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував демонтувати комплекс в Йонбені в обмін на часткове скасування санкцій. Трамп не прийняв цю пропозицію.

Декілька днів тому у МАГАТЕ заявили, що ядерний реактор у Йонбені у Північній Кореї не працює.

Нагадаємо, світові ЗМІ у вівторок оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року, північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.

Раніше президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.

За інформацією ЗМІ, Північна Корея наразі має від 20 до 60 ядерних боєголовок, які, в разі розміщення на міжконтинентальних балістичних ракетах, становитимуть загрозу для США.