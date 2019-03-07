КНДР продовжує використовувати установки зі збагачення урану - ЗМІ
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Північна Корея продовжує збагачення урану у військових цілях
Установки зі збагачення урану продовжували нормальну роботу ще перед недавнім самітом лідерів КНДР і США
У північнокорейському науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбені триває використання установок зі збагачення урану.
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
«Відомо, що установки зі збагачення урану продовжували нормальну роботу ще перед недавнім самітом лідерів КНДР і США», - повідомив директор розвідслужби Со Хун.
Нагадаємо, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Ханої в кінці лютого лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував демонтувати комплекс в Йонбені в обмін на часткове скасування санкцій. Трамп не прийняв цю пропозицію.
Декілька днів тому у МАГАТЕ заявили, що ядерний реактор у Йонбені у Північній Кореї не працює.
Нагадаємо, світові ЗМІ у вівторок оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року, північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.
Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.
Раніше президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.
За інформацією ЗМІ, Північна Корея наразі має від 20 до 60 ядерних боєголовок, які, в разі розміщення на міжконтинентальних балістичних ракетах, становитимуть загрозу для США.