Трамп відреагував на інформацію про відновлення в КНДР ядерних об’єктів



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Дональд Трамп: Я буду розчарований, якщо Кім Чен Ин дійсно відновлює ядерні об'єкти

Трамп зауважив, що інформація про відновлення ядерної активності КНДР є попередньою, тому треба дочекатися детальних звітів

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.

Про це президент США заявив у середу в Білому домі.

«Я буду дуже, дуже розчарований, якщо це дійсно так», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, як він розцінює відкриту інформацію, яка свідчить про можливе відновлення Пхеньяном одного зі своїх недавно заморожених об'єктів.

Водночас, він зауважив, що інформація про відновлення ядерної активності КНДР є попередньою, тому треба дочекатися детальних звітів.

«Але я думаю, що буду дуже-дуже розчарований (діями – ред.) голови Кіма. Я не думаю, що це так, але побачимо, що станеться», - зауважив глава Білого дому.

Водночас, він назвав відносини з північнокорейським лідером «гарними» та висловив упевненість, що їхня домовленість з північнокорейським лідером про припинення будь-яких випробувань, зберігається.

Світові ЗМІ у вівторок оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року, північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

Декілька днів тому у МАГАТЕ заявили, що ядерний реактор у Північній Кореї не працює.

Раніше президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.

За інформацією ЗМІ, Північна Корея наразі має від 20 до 60 ядерних боєголовок, які, в разі розміщення на міжконтинентальних балістичних ракетах, становитимуть загрозу для США.

Джерело: Укрінформ