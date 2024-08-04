Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)
Падіння ракетоносія Ту-22М3
скріншот відео ГУР

Разом із ракетоносієм 19 квітня 2024 року ліквідовані помічник командира корабля та штурман-оператор авіазагону

Українські розвідники встановили дані воєнних злочинців, які були на борту російського бомбардувальника Ту-22М3, знищеного нашими захисниками 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні. Про це йдеться в документальному матеріалі Артема Шевченка, передає пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Знищений за більш як 300 км від лінії фронту ворожий бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

Літак з бортовим номером «11» належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза «Шайковка» Калузької області РФ). Цей авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації ПКС РФ, стверджують українські розвідники.

19 квітня 2024 року Ту-22М3 злетів з північнокавказької авіабази «Моздок» до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ – рубежу пуску ракет Х-22 по території України. Це був його останній політ.

«Літак був уражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні», – коментував тоді начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв`ю ВВС.

Нині ж розвідка України встановила імена та інші дані про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського Ту-22М3. Усі четверо змогли катапультуватись, утім вижили лише двоє:

  • командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв. 55, розлучений, має дочку;
  • штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв. 8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів;
  • помічник командира корабля – Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом із літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року;
  • штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом із літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

 Нагадаємо, що 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

За даними британської розвідки, для збиття ракетоносія, ймовірно, було використано ракету С-200 (SA-5).

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)
Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)
Літаки НАТО перехопили два російських винищувачі поблизу Латвії
Літаки НАТО перехопили два російських винищувачі поблизу Латвії
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
Удар по аеродрому «Морозовськ»: росіяни рахують збитки
Удар по аеродрому «Морозовськ»: росіяни рахують збитки
Удова чеченського польового командира засудила повернення його вбивці до Росії
Удова чеченського польового командира засудила повернення його вбивці до Росії
У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих
У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
15K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
13K
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW

Новини

Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua