Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)

Разом із ракетоносієм 19 квітня 2024 року ліквідовані помічник командира корабля та штурман-оператор авіазагону

Українські розвідники встановили дані воєнних злочинців, які були на борту російського бомбардувальника Ту-22М3, знищеного нашими захисниками 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні. Про це йдеться в документальному матеріалі Артема Шевченка, передає пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Знищений за більш як 300 км від лінії фронту ворожий бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

Літак з бортовим номером «11» належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза «Шайковка» Калузької області РФ). Цей авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації ПКС РФ, стверджують українські розвідники.

19 квітня 2024 року Ту-22М3 злетів з північнокавказької авіабази «Моздок» до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ – рубежу пуску ракет Х-22 по території України. Це був його останній політ.

«Літак був уражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні», – коментував тоді начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв`ю ВВС.

Нині ж розвідка України встановила імена та інші дані про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського Ту-22М3. Усі четверо змогли катапультуватись, утім вижили лише двоє:

командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв. 55, розлучений, має дочку;

штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв. 8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів;

помічник командира корабля – Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом із літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року;

штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом із літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

За даними британської розвідки, для збиття ракетоносія, ймовірно, було використано ракету С-200 (SA-5).

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.