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Міноборони РФ підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3. Що відомо про літак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3. Що відомо про літак
Бомбардувальника Ту-22М3зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
фото з відкритих джерел

Ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по території України, використовуючи бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3

Міноборони країни-агресорки підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3 у Червоногвардійському окрузі Ставропольського краю. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, льотчики літака, що впав, катапультувалися. Трьох членів екіпажу було евакуйовано групою пошуку та порятунку, ще одного льотчика шукають.

У відомстві додали, що літак упав у безлюдній місцевості після бойового завдання. Боєкомплекту на його борту не було. За даними міноборони Росії, руйнувань на землі немає.

Попередньою причиною аварії військові назвали технічну несправність.

До відома, ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по території України, використовуючи бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Що відомо про Ту-22М

Це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Це розробка ОКБ О.М. Туполєва, вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.

В експлуатації з 1974 року і до сьогодні. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке припинено у 1993 році.

Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен накрити площу, яка дорівнює 35 футбольним полям.

Ту-22М3 може з 10-кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду.

Водночас літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто гинуть російські пілоти.

У 2018 році РФ створила модернізовану версію цього літака – Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал. Основне озброєння бомбардувальника Ту-22 – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м.

Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.

До речі, у війні проти Грузії група російських Ту-22М3 завдавала прицільних авіаударів по складах боєприпасів грузинської армії, а також бомбила аеродроми. Після того як грузинська ППО у перший же день збила один літак Ту-22М3, Росія не використовувала їх аж до кінця війни.

Після розпаду СРСР Україна також отримала частину цих бомбардувальників: 22 літаки Ту-22М2 і 60 штук Ту-22М3. Проте до 2003 року 19 з них передали Росії, чотири зараз в музеях, а решту утилізували. Тобто на сьогодні лише РФ експлуатує ці літаки.

Нагадаємо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, нібито стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. 

В мережі також показали відео падіння палаючого російського літака.

Теги: росія стратегічні бомбардувальники бомбардування літак

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