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Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
Сили оборони збили літак на відстані 308 км
фото з відкритих джерел

Для знищення Ту-22М3 захисники використали ті ж прийоми та засоби, які залучили під час знищення російського А-50

Українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити. Про це в коментарі BBC Україна заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Тиждень була, скажімо так, сама «засідка». Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж», – розповів Буданов.

За словами глави ГУР, літак збили на відстані 308 км. Для цього наші захисники використали ті прийоми та засоби, які залучили під час знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Очільник розвідки наголосив, що росіяни ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше. Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.

Як зазначив Буданов, раніше сили протиповітряної оборони не могли перехопити радянську потужну та швидкісну ракету Х-22. Її точність була «не такою і великою», оскільки це стара розробка.

«Більшість цивільних будівель знищили саме ці ракети», – зазначив Буданов.

Глава розвідки також наголосив, що тепер росіянам доведеться знайти нові рубежі пуску Х-22 і для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси, а також ракети з дальньої авіації та моря.

Нагадаємо, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

До слова, оприлюднені відео падіння Ту-22М3 не дають однозначної відповіді про те, чому саме впав літак. Можуть бути декілька причин, одна з яких – поява в Україні модернізованих ракет, які можуть його збити. 

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Теги: війна розвідка ГУР Кирило Буданов винищувач росія

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