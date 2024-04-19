«Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3

Відстань збиття літака була близько 300 кілометрів від кордону України і «це справді знакова операція»

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Другий літак змушений був розвернутися. Про це повідомив представник ГУР Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

Він відзначив, що відстань збиття була близько 300 кілометрів від кордону України і «це справді знакова операція».

«Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні», – розповів Юсов.

Нагадаємо, як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території», – зазначив Олещук.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.

Повітряні сили ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендетою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

«Це була свого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри після того, як Росія атакувала Україну. Це вперше, коли Повітряні сили спільно з нашими партнерами, з ГУРом, змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації», – сказав спікер.

Крім того, він додав, що вперше вдалось збити ще і дві ракети Х-22, які випустив цей бомбардувальник.

«Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», – додав він.

Нагадаємо, Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок збили 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Згодом Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області в результаті атаки РФ загинули восьмеро людей, у тому числі двоє дітей, і ще 25 отримали поранення.