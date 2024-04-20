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Британська розвідка вказала, якою зброєю було знищено російський Ту-22М3

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, якою зброєю було знищено російський Ту-22М3
Російський бомбардувальник ТУ-22М3
фото: mil.in.ua

Станом на сьогодні Росія, ймовірно, втратила щонайменше 100 бойових літаків

Українські системи протиповітряної оборони вперше збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Імовірно, для цього було використано ракету С-200 (SA-5). Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії.

Розвідники нагадали, що 19 квітня 2024 року Росія здійснила авіаудари з використанням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Цілями, скоріш за все, були об'єкти на півдні України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що збило один з бомбардувальників, а в мережі з'явилися повідомлення про те, що один зі стратегічних бомбардувальників втратив керування в повітрі, після чого впав у полі.

Згодом оборонне відомство країни-агресорки РФ підтвердило, що один стратегічний бомбардувальник розбився і що пошуково-рятувальна місія триває, але збиття літака так і не визнало. 

«Майже точно, що повідомлення про використання ракети С-200 (SA-5) є точними, і що це була ще одна успішна операція України проти російських військово-повітряних сил. Ця система, ймовірно, є тією ж установкою, що була використана для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення A-50 23 лютого 2024 року», – припустила британська розвідка.

За даними розвідників, дуже ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків

Нагадаємо, що, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

До слова, оприлюднені відео падіння Ту-22М3 не дають однозначної відповіді про те, чому саме впав літак. Можуть бути декілька причин, одна з яких – поява в Україні модернізованих ракет, які можуть його збити. 

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

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Теги: британська розвідка стратегічні бомбардувальники ракета

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