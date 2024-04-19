Збиття російського Ту-22МЗ: ЗСУ розкрили деталі

Літак було збито за 300 км від України

Збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території», – зазначив Олещук.

Нагадаємо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, нібито стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.

В мережі також показали відео падіння палаючого російського літака.