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Збиття російського Ту-22МЗ: ЗСУ розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збиття російського Ту-22МЗ: ЗСУ розкрили деталі
Знищення Ту-22МЗ - це операція Головного управління розвідки Міноборони та військових
фото з відкритих джерел

Літак було збито за 300 км від України

Збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Збиття російського Ту-22МЗ: ЗСУ розкрили деталі фото 1

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території», – зазначив Олещук.

Нагадаємо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, нібито стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.

В мережі також показали відео падіння палаючого російського літака. 

Читайте також: Міноборони РФ підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3. Що відомо про літак
Теги: ЗСУ літак

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