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    Події в Україні

    Генсек Ради Європи відреагувала на смертні вироки в окупованому Донецьку

    Смертна кара &ndash; несумісна з людською гідністю - Генсек Ради Європи відреагувала на смертні вироки в окупованому Донецьку
    Смертна кара – несумісна з людською гідністю
    фото: coe.int

    Терористи звинуватили у «найманстві та діях, спрямованих на захоплення влади», підданих Великої Британії та марокканця

    Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич рішуче засуджує смертні вироки, винесені в четвер в окупованому Донецьку трьом іноземним громадянам, які брали участь у воєнних діях у складі української армії. Про це йдеться у заяві генсека.

    «Я рішуче засуджую смертні вироки, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертна кара несумісна з людською гідністю і являє собою нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження. Їй не місце на європейському континенті», – заявила Пейчинович Бурич.

    «Від імені Ради Європи я закликаю дотримуватися загальних європейських принципів прав людини, з якими сьогоднішнє рішення несумісне», – наголосила генсек РЄ.

    Як повідомлялося, «суд» самопроголошеної «ДНР» засудив до страти трьох іноземних громадян, які брали участь у воєнних діях у складі української армії.

    Терористи звинуватили у «найманстві та діях, спрямованих на захоплення влади», підданих Великої Британії Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна.

    Раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

    На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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    Теги: росія окупанти суд війна Україна смертна кара окупація #stoprussia
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    Генсек Ради Європи відреагувала на смертні вироки в окупованому Донецьку