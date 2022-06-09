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    Економіка

    ВВП України впав на понад 15%

    Падіння економіки відбувається через війну - ВВП України впав на понад 15%
    Падіння економіки відбувається через війну
    фото з відкритих джерел

    Обвал зафіксовано у порівнянні з першим кварталом року

    Валовий внутрішній продукт України скоротився у першому кварталі 2022 року на 15,1% у річному вимірі. Про це йдеться в оперативній оцінці Державної служби статистики.

    Так, за оцінкою Держстату, реальний ВВП у I кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,3% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2021 року – на 15,1%.

    Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України через війну до 30% – на кінець березня прогноз становив мінус 20%.

    За оцінками уряду, лише у 2022 році ВВП може впасти на 30-50%.

    Нещодавно Єрмак повідомив про прямі збитки від війни: більш ніж третина ВВП.

    Також агентство Moody's дало прогноз як війна вплине на економіку України у 2022 році.

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    Теги: росія окупанти ЄБРР банк війна ВВП Україна окупація #stoprussia
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    ВВП України впав на понад 15%