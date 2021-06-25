Секторальні санкції битимуть по родині Лукашенка, – експерт

На фото - Лукашенко з синами (newgrodno.by)

Встановлена відтепер для європейських компаній заборона на купівлю і транзит калійних добрив призведе &

Встановлена відтепер для європейських компаній заборона на купівлю і транзит калійних добрив призведе &

Встановлена відтепер для європейських компаній заборона на купівлю і транзит калійних добрив призведе &

Встановлена відтепер для європейських компаній заборона на купівлю і транзит калійних добрив призведе &

Прибуток з кожної тонни мінеральних добрив «Білоруськалій» становить близько 200 доларів, з яких 150 передається безпосередньо сім'ї Лукашенка

Європейський союз завдав потужного удару по доходах сім'ї Лукашенко. Встановлена відтепер для європейських компаній заборона на купівлю і транзит калійних добрив призведе до ліквідації найбільшого джерела фінансової підтримки режиму, який втратить понад $ 1,3 млрд щорічно, заявив на своєму телеграм-каналі білоруський політолог Дмитро Болкунець.

«Прибуток з кожної тонни мінеральних добрив «Білоруськалій» становить близько 200 доларів, з яких 50 доларів перераховується в дохід держави, а 150 - передається безпосередньо сім'ї Лукашенка. Схема налагоджена через посередника ВАТ «Білоруська калійна компанія». Директор цього підприємства Олена Кудрявець і син президента Віктор Лукашенко є організаторами всього ланцюжка торгових операцій, переведення в готівку коштів, їх транзиту в закордонні банки», – пояснив політолог.

За підсумками 2020 року «Білоруськалій» виробив 12,8 млн тонн добрив, з яких 11,8 млн т відвантажено на експорт.

Понад 90% всієї продукції «Білоруськалію» вивозилося через через Клайпедський порт в Литві.

«Блокування транзиту через територію Європейського союзу спричинить за собою необхідність скорочення виробництва, фінансовий колапс бюджету Білорусі і сім'ї Лукашенко, яка більше не зможе забезпечувати потреби силових органів», - робить висновок Болкунець.

При цьому альтернативні варіанти експорту, на його думку, не здатні будуть покрити величезні потреб підприємства.

«Через порти Росії реально відвантажити не більше 4,5 млн тонн. Впроваджені санкції роблять практично неможливим вивезення калійних добрив через територію Росі», - пише Дмитро Болкунець.

Окрім того, на «Білоруськалій» працює близько 16 тисяч чоловік, які найближчим часом «цілком можуть почати безстроковий страйк».

«Розгрібати завали судилося вже новому керівництву Білорусі. Чекати залишилося недовго», – підсумовує експерт.

За раніше оприлюднені ним оцінки та прогнози Генпрокуратура Білорусі звинувачує Дмитра Болкунця в «публічній образі президента» (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).



Письмове рішення керівництва Євросоюзу про введення щодо Лукашенкової Білорусі секторальних санкцій з'явилося в четвер, 24 червня 2021 року.

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