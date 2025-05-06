У світі за рік видобувають лише декілька кілограмів осмію

Більшість людей, коли думає про дорогоцінні метали, уявляє золото чи платину, проте найдорожчим у світі металом є осмій, який коштує 1 330 820 євро за кілограм. Про це пише видання JasonDeegan, повідомляє «Главком».

Що ж таке осмій?

Осмій має найвищу густину серед усіх природних елементів і вміщує в собі дивовижну кількість маси в найменшому просторі. Також осмій входить до групи металів платинової групи, до якої належать рутеній, родій, паладій, іридій та платина. «Осмій такий особливий завдяки поєднанню надзвичайної рідкості, складних методів видобутку та виняткових властивостей, з якими важко впоратись вченим, інженерам і навіть ювелірам», – йдеться у матеріалі.

Як застосовують осмій

«Осмій не просто зберігається в сховищах або приватних колекціях. Він працює за лаштунками одних з найсучасніших технологій на Землі. Стійкість осмію до зносу і корозії в точних приладах робить його ідеальним матеріалом для висококласних пір'яних ручок, електричних контактів і навіть аерокосмічних компонентів», – пишуть журналісти.

Також в органічній хімії осмій є потужним каталізатором, а в геології його радіоактивні ізотопи допомагають вченим датувати гірські породи та скам'янілості, що розкривають таємниці минулого планети. Але, мабуть, найпомітніше осмій увійшов у світ високоякісних ювелірних виробів. Цінується його довговічність та унікальна кристалічна форма, що мерехтить, як чорні діаманти. Тож його купують колекціонери, які хочуть чогось справді унікального.

Вартість осмію

Його висока ціна пояснюється просто. У світі виробляють лише кілька кілограмів осмію на рік, здебільшого як побічний продукт видобутку платинових та нікелевих руд. Процес отримання є кропітким і включає кілька циклів очищення для досягнення придатної для використання форми.

«І на відміну від золота чи срібла, осмій не зустрічається у великих, придатних для видобутку жилах – існують лише слідові кількості, які часто пов'язані з іншими металами», – йдеться в матеріалі. Водночас експерти Геологічної служби США вважають, що дефіцит цього металу призводить до того, що ціни на осмій є космічними. Через те, що масштабного ринку осмію немає, його купівля-продаж зазвичай відбувається окремо між колекціонерами і дилерами.

Як добувають осмій?

У виданні розповіли, що цей метал видобувають як другорядний компонент під час збагачення руд платинової групи. «Зазвичай осмій відокремлюють за допомогою хімічної дистиляції, після чого його очищають до кристалічної форми, придатної для використання в науці, промисловості або предметах розкоші. Весь процес є ресурсомістким, дорогим і може бути небезпечним, оскільки тетроксид осмію (проміжне з'єднання) є дуже токсичним», – наголосили в JasonDeegan.

Нагадаємо, протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу.

Зазначимо, 22 квітня вартість золота на короткий час перевищила $3500 за унцію. Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, що спричинило занепокоєння серед інвесторів і зростання попиту на захисні активи. Незабаром ціни знизилися до діапазону $3400-3450, проте аналітики припускають, що золото може пробити нову психологічну позначку в $3600 за унцію.