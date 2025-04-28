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Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Завод, що видно з космосу: ведучий Дмитро Комаров спробував себе горновим доменної печі

Ведучий популярної телепрограми «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров вперше показав зсередини, як працює один із найпотужніших металургійних гігантів країни – легендарна Запоріжсталь компанії Метінвест.

Це не просто завод – це місто у місті, і його видно навіть з космосу. А Комаров не просто знімав, а особисто став частиною команди: працював вантажником та горновим доменної печі, щоб відчути на собі всі виклики металургійної професії.

Глядачі побачать унікальні кадри: репортаж із середини мартенівської печі – те, чого ще не робив жоден український журналіст. Також Комаров проведе власний експеримент – спробує приготувати яєчню над розпеченим чавуном.

Теги: завод журналіст Дмитро Комаров професії

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Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»
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